23 этажа и морскому фасаду конец

Весна идет! Весне дорогу! Пока наша необъятная страна ликует от результатов выборов президента Российской Федерации, пока оппозиция ищет видео с вбросами, мы тихо, без…

ЛГЗ? Вы серьезно? ЛГЗ - как часто я слышу эти буквы. Лучший город земли, это они о Владивостоке что ли? Если честно, то в последнее время мне не очень нравится как…

Блины, бои подушками и скоморохи: Дальний Восток отметил Масленицу Жители Владивостока 18 февраля весело и с размахом отметили Масленицу. Народные гулянья, русские игры и забавы можно было увидеть и на центральной…

Медом намазано: на приморской Коврижке не протолкнуться, все гуляют по воде Текст: Дарья Червова Фото, видео: Александр Хитров Пока Амурский залив не покроется льдом, жители Владивостока только и делают, что с завистью…

Орланы-белохвосты прилетели во Владивосток на зимовку Орлан-белохвост прилетел на зимовку во Владивосток. Этих мощных и красивых птиц можно наблюдать в районе набережной Цесаревича. Обитают хищные птицы…

Кто обитает во владивостокских лесах А вы не задавались вопросом, кто живет в лесах Владивостока? Почему периодически тигр выходит к людям, да еще и в городе? Мы решили проверить…

Утренний иней и тест ноги После вчерашнего тумана самое время снимать еще одно красивое явление природы - иней. Он покрывает листья и траву мелкими кристалликами льда,…

Новогодняя иллюминация засверкала во Владивостоке Новогодняя праздничная иллюминация заработала во Владивостоке, озарив светом столбы, дома, деревья и дороги. Традиционно символами в украшении города…