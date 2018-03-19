23 этажа и морскому фасаду конец

Так и здесь. Очередной ресторанный комплекс, который строят по адресу ул. Суханова, 39, обещает быть безобидным, современным и удобным местом, где можно поесть, отдохнуть, да машину припарковать. Удобное расположение, красивый вид из панорамных окон на бухту Золотой Рог - ну не мечта ли?
Все хорошо, да никто уже не верит в это. Подобные "ресторанные комплексы" мгновенно превращаются в огромные стеклянные небоскрёбы. А кому не хочется купить квартиру с видом на город, бухту, мосты? Наверное, только отшельникам, мечтающим об уединении в пещере. Так и в этом случае - хотели построить одно, а вышло другое. Точнее, вышло то, что хотели, но обещали другое.
Во всяком случае, сейчас на воротах начавшейся стройки красуется паспорт объекта, где по-русски написано: "Ресторан в районе ул. Сухванова, 39". Этажность ресторана поражает - 9!!! Девять этажей, причем пять из них - это парковочные места под 140 автомобилей. Это не я придумал, об этом в своём интервью ИА PrimaMedia поделился супруг владелицы будущих помещений, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Зконодательного собрания Приморья Галуст Ахоян.
Картинки с сайта: http://www.arhfond.ru/obshchestvennye-zdaniya/53-kafe-bystrogo-obsluzhivaniya-po-ul-sukhanova-39-v-g-vladivostoke
Ахоян давал это интервью в августе 2017 года. Однако на сайте VL.ru в материале за 27 ноября 2015 года говорится, что градостроительный совет одобрил проект, но попросил еще немного подумать над формой здания. Тогда председатель думы г. Владивостока Елена Новицкая высказала свои опасения насчет данного проекта: не "задавит ли здание фуникулер", "не закроет ли вид на бухту Золотой рог"?. На что члены Совета единогласно заявили, что если и закроет кому-то вид, то совсем на чуть-чуть.
Вы вообще видели город с моря или с Чуркина? Более безобразного морского фасада еще поискать надо. А они предлагают одобрить то, что вобьет очередной элемент частокола в проспект Красоты. Никакой красоты, никакого вида, ничего. Только для избранных толстосумов, и плевать кто хотел на мнение простых граждан.
Почему нельзя строить дома в незаселенных районах, а центр города оставить таким, каким он сейчас является? Пусть даже уже изуродованным этими высотными зданиями. К слову, сейчас публичная кадастровая карта обозначает данный пустырь как "землю общего пользования" и "для строительства и дальнейшей эксплуатации ресторанов", и ни о каких 23-этажных домах речь пока не идет. Да и паспорт объекта нам говорит то же самое.
Завершение строительства ресторанного комплекса запланировано на февраль 2020 года. Что будет дальше, покажет время. Ну а мы будем пристально следить за этой стройкой и сопроводительными документами. Ибо если и вправду здесь выстроят очередную стеклянную махину, уродование города уже будет не остановить... Останется только собрать пожитки и переехать куда-нибудь в другое место, возможно даже в другую страну.
Что же здесь все-таки построят?
Спасибо за внимание!)
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Comments
Даже у гостинок (во где трэшак) была своя задача. И она выполнялась.
Для красивых разнообразных домиков старой Европы нужны века.
А у страны, пережившей на тот момент разрушительнейшую войну, у которой была необходимость переселить из деревни в город с минимально достаточным комфортом миллионы людей, не было этих веков. И денег не было
Я скоро дом буду строить. 170кв.м. На кирпичный и из дерева у меня нет денег. А потому каркасник. Некоторые тоже нос воротят. У подруги дочь начала кирпичный строить. Они туда уже кучу денег спустили и никак не могут доделать, живут уже 9 лет 8 человек в трехкомнатной квартире у родителей.
С их материальными возможностями они неверно выбрали инструмент. Либо кирпичный, но значительно меньше, либо того же размера, но каркасник. Но они поступили ровно так же, как предложил тот умник, с которым я зацепилась. Понты распустили, а не справились.
Так что не нравятся хрущевки - строй себе дом сам)))) Главное - рассчитать правильно возможности
А помоему стекляшки то как раз неплохо будут выглядеть
А вот серые однообразные советские коробки
выглядят просто жесть
Придают городу унылый и убогий вид
Хотя для советского человека этот вид просто привычнее вот и трудно с ним расстаться
В тем более советский человек артодоксален до мозга костей
Издержки холодного климата и тяжелой жизни
Edited at 2018-03-19 05:09 pm (UTC)
Хотя нет, решили давно, ты его только заметил
Ну может в парадной ресторана или подъезде высотки будут висеть фотографии со строительства моста)